"Explosões na capital. Urgentemente para o abrigo!", escreveu o autarca na sua conta na plataforma digital Telegram.

O responsável acrescentou que os serviços de emergência estão a dirigir-se para os distritos de Pechersk, Solomiansk e Dniprovsk, na capital.

Também o chefe da Administração Militar de Kiev, Sergei Popko, disse na rede Telegram que o alerta aéreo permanece ativo e que as defesas antiaéreas estão a funcionar na capital.

"De acordo com informações preliminares, como resultado do ataque com mísseis a Kiev, foram registadas quedas de fragmentos no distrito de Pechersk. Um edifício residencial foi danificado”, informou.