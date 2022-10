Os números, não confirmados por nenhuma entidade externa oficial, foram atualizados este domingo pelo estado-maior geral das forças armadas ucranianas.

De acordo com as autoridades ucranianas, as forças russas perderam ainda 2.529 e 5.193 veículos blindados desde o começo da guerra.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas – mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,6 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).