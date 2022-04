"Esta manhã, uma refinaria e três depósitos de combustível na região de Odessa, que abasteciam as tropas ucranianas na direção de Mikolaiv, foram destruídos por mísseis navais e terrestres de alta precisão", disse o porta-voz da entidade militar, Igor Konashenkov.

O porta-voz russo acrescentou que a defesa aérea das Forças Aeroespaciais Russas derrubou dois ‘drones’ ucranianos em Kudriashkova (região de Lugansk) e Shurovka (região de Kharkiv), no leste da Ucrânia.

De acordo com o porta-voz russo, as tropas mantiveram a pressão aérea sobre o exército ucraniano e destruíram 51 alvos militares do ar: quatro postos de comando, dois sistemas de mísseis antiaéreos Osa-AKM, quatro arsenais e 32 postos fortificados.

Segundo Konashenkov, desde o início da chamada "operação militar especial" na Ucrânia, o Exército russo destruiu 125 aviões e 88 helicópteros, 383 drones, 221 sistemas de mísseis antiaéreos, 1.903 tanques e veículos blindados, 805 peças de artilharia e morteiros, além de 1.781 veículos militares.

O ataque de mísseis na manhã de hoje a uma refinaria em Odessa não causou vítimas, até ao momento, disse, por seu lado, o coronel Vladislav Nazarov, do Comando de Operações Sul do Exército da Ucrânia.

Num vídeo transmitido pelo canal oficial da rede social Telegram da Câmara Municipal de Odessa, Nazarov indicou que o ataque ocorreu contra uma "infraestrutura crítica" da cidade.

Vários mísseis atingiram às 06:00, horário local (03:00 em Lisboa) na refinaria na cidade ucraniana de Odessa, cujos tanques de combustível estão em chamas.

Como a agência de notícias Efe pode verificar, os mísseis atingiram esta infraestrutura localizada no norte desta cidade estratégica nas margens do Mar Negro e junto ao seu porto, onde chega um oleoduto da Rússia.

As explosões (pelo menos seis de intensidade diferente) foram sentidas a quilómetros do local e três colunas de fumaça negra subiram do complexo da refinaria, visíveis de toda a cidade.

O coronel Nazarov explicou que os bombeiros estão no local a tentar controlar as chamas em vários tanques de combustível onde, por vezes, ocorrem explosões quando o seu conteúdo incendeia.

Esta manhã, os alarmes antiaéreos soaram em Odessa em três ocasiões, uma delas coincidindo com o ataque à refinaria.