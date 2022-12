De acordo com a agência noticiosa ucraniana Ukrinform, a exigência foi feita pelo assessor da Presidência ucraniana, Andrei Yermak, numa reunião com uma delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha, encabeçada por Mirjana Spoljaric Egger.

No encontro, a Ucrânia manifestou incompreensão “perante a passividade do comité internacional no que diz respeito à garantia dos direitos dos presos ucranianos” e espera que, com Mirjana Spoljaric Egger na direção, aquela organização consiga aceder aos locais de detenção.

Segundo a Ukrinform, Mirjana Spoljaric Egger disse que abordará, com os representantes da Cruz Vermelha, formas de melhorar as condições de detenção dos prisioneiros de guerra e de prevenir casos de tortura.

Ainda assim, lembrou que aquele comité internacional não tem competência para conceder autorização para visitar lugares de detenção de prisioneiros de guerra.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem criticado fortemente o CICV por não fazer o suficiente para ter acesso aos soldados ucranianos feitos prisioneiros pelas forças russas.

O próprio CICV tinha manifestado frustração por não poder cumprir o seu mandato, ao abrigo das Convenções de Genebra, que definem as leis da guerra.

Na quinta-feira passada, aquele comité internacional revelou que teve recentemente acesso aos prisioneiros de guerra ucranianos e russos, visitas que anteriormente tinham sido extremamente limitadas e esporádicas.

A Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia descreveu recentemente os maus-tratos infligidos aos prisioneiros de guerra pelos seus captores russos e ucranianos, incluindo casos de tortura.