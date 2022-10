"Rendam-se. Vocês ainda podem salvar a Rússia da tragédia e o exército russo da humilhação", disse Reznikov num vídeo dirigido às tropas russas. "Garantimos vida, segurança e justiça a todos os que se recusam a lutar imediatamente. E garantiremos um tribunal para aqueles que deram ordens criminais.".

O ministro falou também diretamente para os oficiais russos, garantindo que estes foram traídos por quem lhes dá ordens. "Os vossos paraquedistas estão a morrer agora na margem direita do Dniepre. Eles sabem o que fazem. Mas alguém no Kremlin decidiu mandá-los para a morte certa. Por que isto está a acontecer? É muito simples: vocês foram enganados e traídos. Estão a pagar com sangue pelas fantasias e objetivos falsos de alguém. Eles agora não te ouvem. Porque ouvir alguém agora significa admitir erros. E em Moscovo eles não gostam da verdade. É mais fácil para eles dizerem que vocês morreram heroicamente na batalha”, salientou.

Reznikov disse ainda que os soldados ucranianos não precisam de terras russas, "nós temos o suficiente", salientando que estão a levar "todos de volta".

As tropas ucranianas, refira-se, têm liderado contra-ofensivas no sul e no leste do país nas últimas semanas, recuperando grandes áreas do território.