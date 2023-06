Ucrânia lança ofensiva contra a Rússia

De acordo com o Washington Post, os ataques ucranianos foram intensificados durante a noite de quarta-feira, no sudoeste do país.

Igor Strelkov, antigo combatente dos serviços de segurança da Rússia, disse no Telegram que já era claro que a Ucrânia tinha iniciado a contraofensiva. De recordar que Strelkov teve um papel preponderante na anexação da Crimeira em 2014 à Rússia.