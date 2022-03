"Segunda-feira [hoje], às 05:00 [03:00 em Lisboa], 15 pessoas foram retiradas dos escombros. Nove pessoas estavam mortas: cinco civis e quatro soldados", disseram responsáveis pelo departamento governamental ucraniano responsável pelas situações de emergência.

"As buscas vão continuar", no sentido de se encontrarem mais vítimas, acrescenta a nota divulgada através do sistema de mensagens Telegram.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.