Um helicóptero dos Serviços de Emergência da Ucrânia caiu perto de um jardim de infância nos arredores de Kiev. Entre as vítimas estão várias crianças e altos funcionários do ministério do Interior, incluindo o ministro, Denys Monastyrsky.

De acordo com o último número de mortos citado pelo conselheiro presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, o número de vítimas é revisto para 16 pessoas. Trinta ficaram feridas, incluindo 12 crianças que foram hospitalizadas, acrescentou.

Logo após o acidente, a polícia nacional dava nota das dezasseis mortes, incluindo duas crianças e o ministro do Interior da Ucrânia. O helicóptero caiu perto de um jardim de infância na cidade de Brovary, a 20km da capital Kiev, confirmaram as autoridades esta manhã.

"No total, 16 pessoas morreram ", disse o chefe da polícia nacional, Igor Klymenko, num momento em que as equipas de emergência estão no local e o balanço era ainda provisório. Entre os mortos estão vários altos funcionários do ministério do interior, incluindo o ministro do Interior Denys Monastyrsky e o secretário de Estado, Yuriy Lubkovych, declarou.

De acordo com o porta-voz do Comando da Força Aérea da Ucrânia, é ainda cedo para falar sobre as causas do acidente, avançando que terá início uma investigação o mais rápido possível.

"A comissão, que incluirá vários especialistas em aviação, investigará as causas [do acidente]. Entre 1 a 2 dias, porque a investigação de um acidente de aviação leva tempo", declarou, Ihnat, porta-voz do Comando da Força Aérea da Ucrânia.

créditos: DR

O governo da Ucrânia, entretanto, deu conta de "18 mortos", fazendo depois uma revisão para 15 e fechando, neste momento, para 16 casualidades e trinta feridos resultantes do acidente.

Em nota publicada, um representante do governo lamentou o "trágico acidente que matou pelo menos 18 pessoas, incluindo o ministro do Interior Denys Monastyrskyi".

"Uma enorme perda para as famílias das vítimas. Uma enorme perda para o estado. Entre os mortos está a liderança do Ministério do Interior: Denys Monastyrsky, o vice-ministro, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado, Yurii Lubkovych", dá conta a nota informativa enviada através do Telegram.

Brovary foi uma das cidades que esteve debaixo de fogo no início da invasão da Rússia, em fevereiro de 2022.

(notícia atualizada às 12h11, com a revisão do número de mortos)

*com AFP