“Staromayorske na região de Donetsk foi libertada. Os nossos defensores estão atualmente a realizar operações de limpeza” das tropas russas, assegurou a governante, numa mensagem na rede social Telegram.

Este é um dos primeiros resultados apresentados na sequência da contraofensiva na frente sul.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou no Telegram um vídeo com soldados com uma bandeira ucraniana, perto de uma parede crivada de estilhaços, onde garantem ter “libertado a aldeia de Staromayorske”.

“Nosso Sul, nossos rapazes, glória à Ucrânia!”, sublinhou Zelensky na mensagem.

O Exército ucraniano lançou uma grande contraofensiva no início de junho para expulsar as forças russas dos territórios ocupados por Moscovo no sul e no leste.

Mas Kiev obteve apenas pequenos ganhos, com a conquista de várias localidades perto da devastada cidade de Bakhmut, o epicentro dos combates no leste da Ucrânia.

Várias fontes independentes que acompanham o desenrolar da guerra confirmaram os ataques na região de Zaporijia, anexada no ano passado pelo Kremlin e também o Presidente russo Vladimir Putin assumiu a ofensiva de Kiev.

Nesta nova vaga de contraofensiva, o Exército ucraniano procurar recuperar o controlo da central nuclear de Zaporijia, a maior da Europa, e, a longo prazo, da cidade de Melitopol.

O controlo de Zaporijia é considerado essencial para garantir o corredor terrestre estabelecido pela Rússia entre Donbass e a península anexa da Crimeia, ao longo do Mar de Azov.

Um dos objetivos desta nova contraofensiva é a cidade ocupada de Melitopol, que as forças ucranianas consideram ser um ponto fulcral para cortar a ligação das forças russas entre o leste e o sul.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a Ucrânia estará também a procurar avançar noutras duas frentes, para leste, em direção a Bakhmut, e para sul, em direção a Berdiansk, uma cidade portuária a cerca de 100 quilómetros de Melitopol.

O Exército russo, por sua vez, garantiu na quarta-feira ter repelido um grande ataque ucraniano, envolvendo várias centenas de soldados, perto de Orikhiv, em outro setor da frente sul.

As tropas de Moscovo estão na ofensiva no nordeste, reivindicando ganhos territoriais na direção de Lyman nos últimos dias, onde anunciaram na terça-feira a captura da vila de Serguiyvka.