Os ataques desta semana foram de “impacto limitado”, já que as autoridades ucranianas conseguiram rapidamente repor as redes ‘online’, mas é possível que os russos estivessem a preparar as bases para invasões mais destrutivas, disse a principal autoridade de segurança cibernética da Casa Branca, Anne Neuberger.

As autoridades ucranianas classificaram os ciberataques de terça-feira como os piores da história do país.

Enquanto interromperam os serviços bancários ‘online’, os ataques impediram algumas comunicações do governo e foram provocados para causar o pânico, de acordo com o principal engenheiro de ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) da empresa de segurança cibernética Netscout, Roland Dobbins.

“A maioria dos DDoS são bem-sucedidos devido à falta de preparação dos atacados”, disse Dobbins, acrescentando que a maioria dos serviços comerciais de segurança projetados para combater as investidas provavelmente seriam capazes de afastar os ataques de terça-feira.

O Reino Unido, por seu lado, culpou a Rússia na noite de hoje pelos ataques cibernéticos que visaram o setor financeiro ucraniano, nos quais Moscovo negou qualquer envolvimento.

"O governo britânico acredita que a inteligência militar russa (GRU) esteve envolvida nos ataques de ‘computadores’ esta semana... contra o setor financeiro na Ucrânia", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado em comunicado.