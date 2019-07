Numa declaração conjunta, a Alta Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Federica Mogherini, e os ministros dos Negócios Estrangeiros Jean-Yves Le Drian (França), Heiko Maas (Alemanha) e Jeremy Hunt (Reino Unido), expressam “profunda preocupação pelo facto de o Irão estar a desenvolver atividades contrárias aos seus compromissos no âmbito do Plano de Ação Conjunto Global [acordo nuclear]”.

“O Irão afirmou que quer continuar no Plano de Ação Conjunto Global e, por isso, deve agir em conformidade revertendo essas atividades e respeitando os seus compromissos assim que possível”, vincam os responsáveis dos países signatários do acordo nuclear.

Além destes, assinaram a Rússia e a China, assim como os Estados Unidos, que já se retiraram.

Considerando ser necessário convocar “com urgência” uma comissão mista no âmbito do acordo nuclear, os representantes pedem a que “todas as partes” do Plano de Ação Conjunto Global “ajam responsavelmente para diminuir as tensões atuais”.