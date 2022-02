“A UEFA decidiu hoje terminar a parceria com a Gazprom em todas as competições. A decisão tem efeitos imediatos e abrange todos os acordos existentes, incluindo a Liga dos Campeões, as competições europeias de seleções e o Euro2024”, refere o breve comunicado divulgado no site oficial da UEFA.

A Gazprom, a maior exportadora mundial de gás natural, cuja maioria do capital social é detida pelo Estado russo, era um dos principais patrocinadores da UEFA, num acordo que se iniciou há uma década, em 2012.

Já hoje, o histórico clube alemão Schalke 04 também anunciou ter rescindido o contrato com a empresa russa, com a qual tinha um acordo de patrocínio desde 2007.