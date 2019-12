As estações que vão estar abertas, na linha Azul, são as da Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores e Baixa Chiado. A estação Terreiro do Paço encerra às 18:00.

Já na linha Verde, vão estar abertas as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda I, Anjos, Rossio, Baixa Chiado e Cais do Sodré.

No Porto, os eventos “Concerto de Fim de Ano 2019 e Passagem de Ano 2019/2020” já decorrem desde o dia 20, altura em que se iniciaram condicionamentos de trânsito em várias ruas.

A partir das 21:00 de hoje e até às 05:00 de 01 de janeiro, a circulação automóvel estará interdita em 24 ruas.

No primeiro dia de 2020, das 15:00 às 18:00, os carros não poderão circular na Praça da Liberdade, arruamento nascente da Avenida dos Aliados, no troço compreendido entre a Praça da Liberdade e a Rua do Dr. Magalhães Lemos, e no arruamento poente da Avenida dos Aliados, entre a Praça da Liberdade e a Rua de Elísio de Melo.

Também em Coimbra e Viseu haverá trânsito proibido em várias ruas e avenidas.

A Câmara de Coimbra decidiu manter aberto hoje à noite o parque de estacionamento subterrâneo do Convento São Francisco e permitir o estacionamento na Praça da Canção e na Ínsua dos Bentos.

Em Viseu, a autarquia vai assegurar transportes públicos fora de horas na cidade, período em que o trânsito será cortado em áreas como o Campo de Viriato, palco principal dos festejos da passagem de ano.

Até às 03:00, será disponibilizado o funicular, que liga aquele espaço ao centro histórico da cidade, e o ‘shuttle’ elétrico funcionará até às 05:00, ligando diversas zonas da cidade e, em especial, o Campo de Viriato e parques de estacionamento.

A organização dos festejos disponibiliza também o telefone SOS 962 550 000, para ser utilizado em caso de socorro.

A ilha do Corvo, nos Açores, prepara-se para receber o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas as previsões de mau tempo – chuva e ventos fortes – podem impedir a aterragem do chefe de Estado.

No outro extremo encontra-se a ilha da Madeira, onde são esperadas para hoje temperaturas de 23 graus de dia e de 18 graus à noite.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselhou toda a população a não ir a banhos, em especial se tiver consumido bebidas alcoólicas, na noite de hoje de passagem de ano, reforçando que “não é preciso entrar no mar para comemorar”.