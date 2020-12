A última sessão plenária do Parlamento Europeu (PE) do ano arranca na próxima segunda-feira, estando na agenda a entrega do prémio Sakharov e o debate sobre as conclusões da cimeira europeia.

Contrariamente ao que tem sido habitual, o presidente do PE, David Sassoli, irá abrir a sessão plenária a partir de Estrasburgo, a sede principal do PE que não recebe os eurodeputados desde fevereiro devido à situação pandémica, regressando depois a Bruxelas para retomar os procedimentos com o resto dos eurodeputados. Através da rede social Twitter, Sassoli justificou a decisão referindo que a "cidade de Estrasburgo se mantém uma das casas do Parlamento Europeu", onde os eurodeputados querem "regressar brevemente".