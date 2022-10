De acordo com a Agência France-Press, este caso decorreu durante uma caçada a javalis em Goudelin, comuna localizada na região da Bretanha, no noroeste de França.

As autoridades francesas foram chamadas ao local pelas 11:00 (10:00 em Lisboa) para responder a um acidente de caça.

Segundo o gabinete do Ministério Público local, um grupo de caça composto por 12 pessoas estava a atravessar um campo de milho quando a mulher sofreu um disparo no peito, “acima do coração”.

“Os caçadores estavam a avançar num campo de silagem de milho quando um deles, um homem de 69 anos, em circunstâncias ainda por determinar, disparou a sua carabina quando esta estava repousada no seu ombro, com o cano virado para trás", lê-se no comunicado avançado pelos procuradores.

“O tiro acertou na sua companheira… cuja bala causou uma ferida penetrante acima do coração”, conclui a nota. A mulher foi levada para o hospital de Saint-Brieuc, tendo morrido perto das 12:20.

Já o homem foi detido pelas autoridades, estando em curso uma investigação por homicídio involuntário. O procurador está a tratar o caso como um “acidente dramático”.

De momento, não se sabe quais as circunstâncias do disparo, mas as análises ao atirador não apontam para que estivesse sob a influência do álcool ou de drogas. A autópsia à vítima vai ser realizada esta quarta-feira.