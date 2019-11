“Não servir de forma abstrata, mas as pessoas, as nações e os interesses comuns”, concluiu.

Donald Tusk foi eleito para presidente para presidente do Conselho Europeu em 2014 e reeleito em 2017 para um segundo mandato de dois anos e meio.

O político polaco foi recentemente eleito presidente do Partido Popular Europeu.

O seu sucessor era, até há pouco tempo, primeiro-ministro da Bélgica, e assume as novas funções no domingo.

Na cerimónia de hoje, Charles Michel agradeceu a Donald Tusk, “em nome de todos os europeus, por ter sido um lutador pela Europa”.

“Estou muito honrado de ser o próximo presidente do Conselho Europeu […]. Será um privilégio servir os cidadãos europeus”, referiu.

Em tom irónico, Charles Michel adiantou que terá o seu “próprio estilo” neste cargo, que será “aberto ao diálogo e com mais cautela nos ‘tweets'” do que Donald Tusk, isto é, com as mensagens publicadas através da rede social Twitter.

“Hoje a nossa união deve reconhecer o quão longe chegámos na Europa. […] Porém, devemos continuar vigilantes, muito vigilantes”, avisou o político belga.

Charles Michel garantiu que “vai fazer tudo para promover o maior respeito entre os países”, mostrando ainda intenção de que “a Europa seja líder na economia verde, com empregos e maior qualidade de vida”.

