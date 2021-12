Quando voltou a ensinar pessoalmente este semestre, Vinod Menon, professor de física do City College de Nova Iorque, em Harlem, olhou para a pilha de correio que tinha no seu escritório e encontrou uma caixa de cartão que lhe estava endereçada. Lá dentro, o que nunca esperou encontrar: um donativo em dinheiro, conta o The New York Times.

Dentro da caixa, os maços de notas no valor total de 180 mil dólares, eram acompanhados de uma carta, que explicava que o dinheiro era uma doação destinada a ajudar os estudantes de física e matemática mais carenciados do City College.

Nesse documento, as motivações do doador: "Partindo do princípio de que está um pouco curioso quanto à razão pela qual estou a fazer isto, a razão é simples", escreveu o doador, explicando que "há muito tempo" aproveitou a "excelente oportunidade educacional" de frequentar tanto o Stuyvesant High School como de obter um mestrado em física no City College, o que conduziu a "uma carreira científica longa, produtiva e imensamente gratificante".

Para Vinod Menon, a descoberta foi "um choque completo", por nunca ter ouvido "falar de nada assim". Devido à justificação escrita na carta, o professor referiu que o valor da doação era menos sobre a quantia em dólares e mais sobre "uma prova do que o departamento de física tem vindo a fornecer durante todos estes anos".

Sobre o doador, nada se sabe: o nome que consta no remetente — Kyle Paisley — não consta nos registos da instituição e, por isso, calcula-se que seja falso. Segundo os responsáveis pela entrega do correio, a caixa deveria estar no gabinete do professor desde março.

Mas a história do City College leva a que a doação se torne ainda mais espetacular: o departamento de física tem tido uma longa e distinta história, já que em 1921 Albert Einstein deu ali uma das suas primeiras palestras no país e três dos seus ex-alunos já foram galardoados com o Prémio Nobel da Física.

Investigada a doação — e verificado que não se tratava de dinheiro de origem criminosa, a instituição aceitou formalmente a doação anónima: daqui para a frente, vai ser utilizado em bolsas de estudo.