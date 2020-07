“A última sessão”

O que é: Um filme de Peter Bogdanovich, para marcar a reabertura da Cinemateca. O mês de julho marca o regresso da programação da Cinemateca, ainda em regime parcial e adaptado a esta reabertura. Entre 01 e 31 de julho são organizadas duas sessões diárias no edifício sede, uma durante a tarde, na Sala M. Félix Ribeiro, e uma sessão noturna na Esplanada. Durante este mês regressam ainda as sessões da Cinemateca Júnior no Palácio Foz, com algumas sessões aos sábados à tarde.

A que horas: 22h00

Onde: Na esplanada da Cinemateca Portuguesa

Comemorações dos 15 anos da inauguração do Teatro das Figuras

O que é: Neste dia comemoram-se os 15 anos da inauguração do Teatro das Figuras, obra inserida na Rede Nacional de Teatros, inaugurada aquando da iniciativa da Faro Capital Nacional da Cultura e um equipamento central no panorama cultural da região e do país. Para celebrar esta data, Tiago Vieira apresenta, em quatro sessões, a performance "Julieta Bebe uma Cerveja no Inferno", partindo de uma reescrita das palavras de Julieta de William Shakespeare.

A que horas: 17h00

Onde: Teatro das Figuras

Concerto ao vivo de Pedro Abrunhosa

O que é: Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e, por um preço mais reduzido, assistir em Live stream. O espetáculo de Pedro Abrunhosa marca a estreia da Cliveon.

A que horas: 21h30

Onde: Hard Club

Gala de Ópera da Orquestra Sinfónica Portuguesa

O que é: A Orquestra Sinfónica Portuguesa e um elenco de cinco solistas portugueses, sob direção de José Eduardo Gomes, celebram a ópera através de algumas das árias e interlúdios orquestrais mais conhecidos.

A que horas: 21h00

Onde: Coliseu Porto Ageas

Festival InJazz&Blues

O que é: Este ano o festival decorre ao ar livre e faz a fusão de duas iniciativas do TMG: o Ciclo Guarda in Jazz e o Festival de Blues da Guarda, juntos agora devido às contingências da pandemia covid-19. O festival ira decorrer até 11 de julho.

A que horas: 18h30

Onde: Esplanada do Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda

Termina 7.doc - DocLisboa

O que é: A 25 de junho o Doclisboa regressou ao Cinema Ideal para mostrar alguns dos filmes mais marcantes da edição de 2019 do festival. Hoje assistir-se-á à exibição de "Um Filme de Verão" de Jo Serfaty.

A que horas: 21h30

Onde: Cinema Ideal