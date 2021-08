Incapaz de viajar para o funeral, em Brisbane, devido à pandemia, Ben Jackson usou as suas ovelhas para construir uma mensagem de despedida, em memória da sua tia que tinha falecido depois de uma luta contra o cancro, conta o The Guardian.

"Infelizmente, ela não conseguiu vencer", disse Jackson. "Naqueles momentos de dor, sente-se realmente impotente, não se sabe o que fazer, o que dizer".

"Especialmente nestes tempos de covid, ninguém se pode preparar para um luto com um encerramento da fronteira, não se podendo dizer adeus ou estar presente nos últimos momentos. É bastante difícil", confidenciou.

Por isso, Jackson decidiu marcar o momento de outra forma: construindo um coração com as suas ovelhas — ideia que surgiu enquanto alimentava os animais com um suplemento, já que estão "bastante grávidas". O resultado final surgiu ao fim de "três ou quatro tentativas", algumas delas bastante falhadas.

"A primeira vez que tentei parecia o emoji de cocó, a sério. E embora a minha tia Deb tivesse um bom sentido de humor, não era exactamente isso que eu pretendia", afirmou.

Tendo criado o coração, o vídeo foi filmado por drone e enviado para a sua família em Brisbane, para que pudesse ser mostrado no funeral da sua tia. Enquanto se vê a movimentação das ovelhas, ouve-se o tema Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel.

Esta não foi a primeira vez que o agricultou desenhou formas no terreno com comida, o que faz com que os animais se reúnam em pontos estratégicos para criar o desenho pretendido. Contudo, este foi um projeto especial: a homenagem à tia Deb.