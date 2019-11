“Foi fascinante e, se não fosse haver limite de tempo, penso que teríamos ficado a discutir com pessoas com muitas formações, muito inteligentes e com cultura inimitável […] Houve 19 chefes de Estado [convidados] em 350 anos, sei que tem havido debate, mas parece que nunca houve um debate, não direi polémico, mas tão intenso como desta vez”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

O Presidente da República esteve esta tarde na Academia Francesa onde pronunciou um discurso sobre a relação entre a língua francesa e portuguesa, mas também lhe foi apresentada a nova definição da palavra ‘ville’, cidade em português, na qual Coimbra vai passar a constar como exemplo de cidade universitária.

Após a apresentação da nova definição seguiu-se um debate entre o Presidente e os membros da Academia.

Desde logo, o Presidente fez alguns reparos à definição da Academia, que considerou muito “material”.

“Eu questionei o etecetera, numa definição não há etecetera. Questionei também o facto de haver várias dimensões de cidades, mas sobretudo, o grande problema que levantei é que era uma definição não humana. A alma de uma cidade está nas pessoas que vivem e trabalham na cidade”, contou aos jornalistas.

Seguiu-se, segundo o Presidente, “um debate interessantíssimo”.