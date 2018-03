Marlon Bundo é um animal de estimação, uma personagem de livros infantis e a mais recente arma da batalha pela defesa do casamento homossexual nos Estados Unidos.

O apresentador de televisão e comediante norte-americano John Oliver decidiu lançar o livro "Um dia na vida de Marlon Bundo" um dia antes de chegar às bancas a obra "Marlon Bundo: Um dia na vida de um vice-presidente".

Enquanto "Um dia na vida de Marlon Bundo" foi escrito por Oliver em parceria com Jill Twiss, guionista do programa Las Week Tonight, do qual o comediante é anfitrião; "Marlon Bundo: Um dia na vida de um vice-presidente" foi escrito pela filha de Mike Pence, Charlotte, de 24 anos, e ilustrado pela sua esposa, Karen Pence.

E quem é Marlon? O coelho de estimação de Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, republicano e conservador.

E porque é que o tema esta a dar que falar na imprensa internacional? Primeiro, porque o livro de John Oliver já é um best seller na Amazon, tendo ultrapassado largamente o sucesso da obra da família vice-presidencial. Segundo, porque a história de John Oliver fala sobre um "coelho solitário que vive com o avô, o vice-presidente dos Estados Unidos", que um dia de apaixona por um outro coelho, Wesley.

O livro infantil trata, assim, da luta de um coelho para casar com um animal do mesmo sexo, explorando a questão do casamento homossexual e da tolerância.

De referir que Mike Pence é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tendo alertado em 2006 para a o "colapso social" que isso pode representar, assim como para a "deterioração da família".

Fãs e detratores, tanto do vice-presidente como de Oliver, jogam agora a guerra das reviews, atribuindo mais ou menos estrelas a cada uma das obras.