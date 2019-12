No comunicado a PSP conta que o homem chegou no passado a ser apelidado de “Dillinger”, quando nos anos 1970 era “um famoso delinquente” da capital, conhecido por roubos, homicídios, burlas qualificadas e falsificação de documentos.

A alcunha relacionava-se com um famoso norte-americano assaltante de bancos, John Dillinger, do início do século XX.

O português “Dillinger” foi protagonista de diversas fugas da prisão, uma delas a grande evasão da cadeia de Vale de Judeus em 1978, quando os presos escavaram um túnel de dezenas de metros de comprimento e escaparam por ele.

Em 2005 foi detido em Espanha e extraditado para Portugal para cumprimento de sete anos de prisão.

E em 2016 “integrou um bando de velhas glórias na prática criminal, com os quais praticou diversos furtos qualificados sobre idosos, lucrando com isso o levantamento de grandes quantias de dinheiro nos CTT e agências bancárias por todo o distrito de Lisboa”, conta-se no comunicado.

O homem agora detido foi em 2917 investigado pela PSP por burlas qualificadas, uma delas a burla do “euromilhões”. Apesar de os seus parceiros terem sido detidos ele conseguiu escapar, mantendo-se desaparecido até à passada quinta-feira.

Além do mandado de detenção para cumprimento de um ano e 10 meses de prisão efetiva, o detido foi agora notificado da acusação do processo das burlas qualificadas, do qual virá expectavelmente a ser condenado, em cúmulo jurídico, a uma pena de prisão efetiva de maior grandeza, diz a PSP.