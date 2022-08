A ministra irá esta quinta-feira, juntamente com os autarcas de Lisboa e Loures, e o bispo Américo Aguiar, fazer uma visita às obras que já decorrem no Parque Tejo, local que será palco principal dos eventos. Estará também presente o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que promoveu a visita com o objetivo de sanar os problemas suscitados pela Câmara de Lisboa, relativos às questões financeiras, tal como noticiou o 7MARGENS .

O Governo comprometeu-se – tal como exigia agora Carlos Moedas – a assumir mais despesa do evento do que aquela que estava inicialmente prevista, noticiou o Expresso esta quarta-feira, 3.

