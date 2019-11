Um suspeito também lançou pelo menos duas granadas de mão, uma contra um cemitério judeu junto da sinagoga e outra contra o restaurante.

“Eu desejo aos meus sucessores muita energia para serem capazes de lidar com o terrível evento de 9 de outubro e espero que tenham muitos clientes de diferentes culturas e religiões”, escreveu o antigo dono, numa carta publicada no portal de notícias online Zeit e na revista Der Spiegel.

A reabertura do “Kiez Döner” deu-se no sábado e foi marcada pela comparência de Reiner Haseloff, o ministro presidente do estado da Saxônia-Anhalt, onde se localiza a cidade de Halle. O governante fez questão de cumprir uma promessa que tinha feito no rescaldo do ataque, chegando cedo para comer um kebab com o antigo dono, num gesto que pretende significar um novo começo para o estabelecimento e para a cidade.

O alegado autor do ataque, entretanto detido, confessou tê-lo feito com motivações antissemitas. Num vídeo publicado por uma plataforma de ‘streaming’, negou a existência do Holocausto e atacou os judeus. O atacante também publicou na Internet um “manifesto” no qual expressa suas opiniões antissemitas.

O atentado levou reabriu feridas antigas na Alemanha, levando milhares de pessoas às ruas em várias cidades alemãs para protestar contra o antissemitismo. Os judeus alemães criticaram a proteção inadequada das sinagogas e locais de culto e a chanceler alemã, Angela Merkel, prometeu "tolerância zero" face ao "ódio".