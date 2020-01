Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a colisão aconteceu às 09:46, no ramal de Vendas Novas, que liga a Linha do Norte, na estação do Setil (Cartaxo, Santarém), à Linha do Alentejo, em Vendas Novas (Évora), e que serve apenas para transporte de mercadorias.

A vítima mortal era o condutor da viatura, que viajava sozinho, disse a fonte, adiantando que estiveram no local 12 operacionais e cinco viaturas, quatro das quais dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e uma da GNR.