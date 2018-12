O Mercado Martim Moniz será "totalmente aberto, sem barreiras, aberto dia e noite". Foi desta forma que Geoffroy Moreno, sócio do concessionário Moonbrigade, empresa que detém a concessão do Mercado Martim Moniz, iniciou a conversa com os jornalistas na Cozinha Popular da Mouraria sobre o novo projeto para a Praça com o mesmo nome que causou alguma polémica aquando da sua apresentação pública no passado dia 20 de novembro no hotel Mundial, em Lisboa.

"Não haverá vedações", garante, dando, assim, seguimento aos apelos dos moradores. "A ideia inicial de vedação foi de controlo, de segurança, mas sentimos que a população não queria", acrescentou.

Neste recuo ao projeto inicial para a Praça do Martim Moniz e que resultou da conversa com a comunidade local, haverá espaço para mais áreas verdes. "Vamos reforçar para ter mais zonas verdes, árvores, trepadeiras, canteiros", por um lado, e "mais sombras, mais cadeiras e bancos para quem frequenta e possa desfrutar de períodos descanso", por outro, assegurou, reforçando que estas modificações introduzidas "respondem às preocupações dos moradores".

Centrado numa área que ocupa "28%" da Praça do Martim Moniz (11500m2 no total), fora do mercado, nos outros 72%, cabem "dois largos do Intendente", relembrou. E aí, continuando a dar resposta aos anseios manifestados pelos moradores, Geoffroy Moreno garante estar disponível, para, em nome do concessionário, construir "um parque infantil" e criar "mais zonas verdes", uma ajuda que surgirá fora "do âmbito da concessão".

A loja de bolsa de emprego e a manutenção do críquete

Um "diálogo com os moradores" e a relação com a comunidade local tem sido uma das premissas destes últimos "três anos" de relacionamento, assegurou. A outra é a preocupação de refletir a multiculturalidade da zona.

"O Mercado procura refletir a diversidade do bairro através do comércio", assegurou. Com uma estrutura assente em contentores marítimos dispostos por 13 núcleos, procura recriar uma "malha urbana para dar uma escala mais humana à praça". Um espaço onde não cabem "marcas internacionais" em que se irá "valorizar e potenciar a diversidade do bairro".