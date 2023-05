Num comunicado em que fala de “criminalidade altamente organizada e de cariz transnacional”, a PJ explica que a droga, “que apresenta um elevado grau de pureza”, foi transportada até Portugal por via marítima dissimulada num carregamento de bananas em paletes.

A apreensão, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, foi o resultado da “intensa atividade de recolha de informação” desenvolvida pela PJ, em estreita articulação com as autoridades de outros países e com diversas entidades nacionais, diz-se no comunicado.

A PJ frisa que, em termos de quantidade, esta apreensão é a maior deste ano em Portugal e uma das maiores dos últimos anos.

Com esta apreensão, a PJ diz que conseguiu infligir às organizações criminosas envolvidas “um rude golpe financeiro”, quer ao nível do investimento quer quanto aos “elevadíssimos proveitos do crime” que seriam originados caso a cocaína tivesse chegado ao mercado.

Na terça-feira às 11:30 serão dados mais esclarecimentos na sede da PJ, em Lisboa.