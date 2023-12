Ao contrário do que seria esperado, muitos comerciantes portugueses ficaram desiludidos com o número de vendas na Black Friday — apenas 22,2% refere que vendeu mais do que o habitual. As conclusões são da fintech Europago.

"Os comerciantes portugueses estão desapontados com o desempenho da Black Friday de 2023, pois a grande maioria não registou aumento de vendas", revela a Eupago, uma fintech acreditada e supervisionada pelo Banco de Portugal. As conclusões surgiram após a Europago inquirir 2.200 dos seus cerca de 20 mil clientes entre os passados dias 5 e 7 de dezembro. Segundo as respostas, "apenas 22,2% dos comerciantes viu as vendas aumentar enquanto 77,8% não registou qualquer aumento durante o mês da Black Friday". "Dos comerciantes que viram aumentar os seus níveis de faturação neste mês de novembro, 42,9% conseguiram vendas até +10% face a 2022 e só 14,3% aumentaram vendas em mais de 80% relativamente ao ano anterior", adianta a Europago. Por sua vez, "dos que viram diminuir os negócios, 61% registou quebras superiores a 10%, enquanto 16,7% apresentaram volumes de vendas com quebras entre 50% e 80%, face à sexta-feira negra de 2022". "Questionados sobre a importância desta data em termos de vendas, os clientes da Eupago consideram que a Black Friday tem vindo a perder relevância com o passar dos anos. Cada vez é menos significativa em termos de pico de vendas", é ainda referido. "Tendo em contas os dados recolhidos, podemos afirmar que, em 2023, a Black Friday foi mesmo uma enorme desilusão, com mais de metade dos comerciantes da Eupago a declarar não ter notado aumento de vendas", conclui Telmo Santos, co-CEO e fundador da Eupago.