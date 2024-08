Constantino liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016.

Autor de livros e artigos publicados sobre desporto, era considerado um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.

Luís Montenegro

Numa mensagem publicada na rede social X, o primeiro-ministro Luís Montenegro refere que foi com “profundo pesar” que teve conhecimento da morte do presidente do COP, aos 74 anos.

“Presto sentida homenagem à obra que deixa, evidenciada pelos recentes sucessos olímpicos portugueses”, escreve o primeiro-ministro, expressando, em seu nome e do Governo, condolências à família e ao Comité Olímpico.

Hermínio Loureiro

“Ainda em choque com a notícia da partida do Prof. José Manuel Constantino. Portugal acaba de perder um dos seus melhores. O Prof. José Manuel Constantino pensava o desporto como poucos, um pensamento estratégico alicerçado no saber, estudo e fundamentalmente na sua inteligência, disse o também ex-secretário de Estado da Juventude e Desporto, numa mensagem nas redes sociais.

Hermínio Loureiro, antigo presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, mas também ex-vice-presidente do COP e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), salientou que perdeu “um grande e bom amigo”, garantindo que Constantino era “um homem bom”.

“A sua morte coincide com o encerramento dos Jogos Olímpicos em Paris... que coincidência. Mesmo debilitado esteve em Paris junto da nossa comitiva, cumprindo a sua missão Olímpica. Um homem que serviu como poucos a causa pública”, defendeu.

Hermínio Loureiro lembrou o desafio que lançou a José Manuel Constantino para presidir o Instituto de Desporto de Portugal, que foi recebido com surpresa, para anos mais tarde ser ele convidado a integrar a sua equipa no COP.

“Recordo os ensinamentos e as longas conversas sobre o desporto português. Obrigado Prof. por tudo o que me ensinou, foi uma enorme honra e orgulho ter trabalhado consigo. Portugal fica mais pobre, perdemos um dos melhores entre os melhores”, finalizou.

Carlos Moedas

Numa mensagem na rede social X (antigo Twitter), o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sublinha que José Manuel Constantino "dedicou a sua vida" ao desporto.

"Foi uma voz ouvida e acarinhada por toda a sociedade" e "Lisboa reconheceu-o com a Medalha de Mérito Desportivo da cidade", prossegue o autarca.

"Deixa-nos um enorme trabalho feito pelo desporto português, do qual os nossos heróis olímpicos são o melhor exemplo", acrescenta Carlos Moedas.

Pedro Proença

“O desporto português chora a morte de um dos seus maiores pensadores e defensores, por quem tinha a maior estima pessoal e institucional. Uma vida dedicada a Portugal, um exemplo inspirador para todos os atletas, treinadores e dirigentes, mas, acima de tudo, para todos os cidadãos”, refere Pedro Proença, numa mensagem enviada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O presidente da LPFP agradeceu ainda a José Manuel Constantino por tudo o que fez na defesa do desporto.

“Quis o destino que partisse no dia de encerramento dos Jogos Olímpicos que marcaram a melhor participação de sempre do nosso país. Obrigado por tudo, José Manuel Constantino”, concluiu.

André Villas-Boas

“Em meu nome e em nome do FC Porto apresento à família de José Manuel Constantino as nossas sentidas homenagens. Portugal e o desporto português perderam hoje [domingo] uma das personalidades que mais marcaram o seu desenvolvimento nas últimas décadas. Deixa-nos num dia de enorme simbolismo, o encerramento do ciclo olímpico, marcado por diversas conquistas que tiveram muito do seu empenho pessoal", afirmou presidente do Futebol Clube do Porto, citado pelo clube 'azul e branco'.

Confederação do Desporto de Portugal

“Figura maior e ímpar do desporto nacional, deixa um legado que deve ser reconhecido, lembrado e seguido por todos. Sentidas condolências à família e amigos”, refere o organismo liderado por Daniel Monteiro, que chegou a ser presidido por José Manuel Constantino.

A CDP frisa ainda a sua “enorme tristeza e consternação” com a notícia que foi conhecida enquanto ainda decorria a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Também a Federação Portuguesa de Hóquei (FPH) lamentou a morte de Constantino, expressando as suas condolências.

“O legado que construiu perdurará para sempre na memória de todos e é a prova da sua grande dedicação e paixão pelo desporto e, em especial, pelo movimento olímpico português”, refere em comunicado.

Benfica

“O Sport Lisboa e Benfica expressa sentidas condolências pela morte de José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal. A sua dedicação e paixão pelo movimento olímpico português serão um legado que perdurará para sempre na memória de todos os que com ele tiveram o privilégio de convive”, refere o clube em comunicado, lembrando que Constantino era o sócio número 24.197 do clube da Luz, desde março de 1994.

Sporting CP

Os ‘leões’ também manifestarem o seu pesar pela morte de José Manuel Constantino. “Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação ao desporto nacional”, frisam em comunicado.

Federação Portuguesa de Futebol

“José Manuel Constantino foi um dos grandes pensadores do desporto em Portugal, um homem com profundo conhecimento da atividade desportiva e do dirigismo e que nunca deixou de defender as suas ideias”, elogiou o presidente da FPF, Fernando Gomes, em mensagem de condolências no site do organismo.

O dirigente fala de “enorme tristeza” pela perda de um cidadão que deu “grandes lições, com uma clareza e convicção notáveis na sua oratória, que sempre prendeu a atenção, tornando-se uma verdadeira fonte de inspiração”.

A FPF elogiou o “tribuno brilhante e homem de caráter”, considerando que o desporto e o país “perdem uma figura única e exemplar que nos ajudava a refletir e nos compelia a agir”.

Fernando Gomes destacou a “relação institucional de enorme confiança e relação pessoal de grande amizade”, pelo que é com “profunda mágoa” que assinala o seu desaparecimento.

“Com grande consternação dirijo os meus sentimentos à família e amigos e deixo uma palavra de pesar ao COP", conclui o responsável.