O maior pesadelo de um chef de cozinha é não ter bons produtos e bons equipamentos. O chef sueco Mikael Wallborg cansou-se de viver esse contratempo e criou a Onepan para acabar com o problema "dos materiais que se começam a degradar e que, no geral, são tóxicos", explica ao SAPO24.

Mas como não conseguia reparar todas as frigideiras que tinha, teve que construir uma nova que pudesse ser reparada. "Basicamente, a frigideira é construída com a possibilidade de ser reparada. Compra-se a frigideira e quando for necessário repará-la enviam-nos e nós enviamos uma nova de substituição."

As frigideiras da Onepan, ressalva, são feitas numa coragem de cerâmica baseada em silica que pode "perfeitamente estar em contacto com os nossos alimentos, não tem químicos tóxicos".

Além das vantagens para a saúde, Mikael realça as vantagens ambientais. "Duas universidades diferentes na Suécia fizeram estudos de impacto ambiental sobre a nossa produção: a nova produção e também o sistema de restauro e chegaram à mesma conclusão: é melhor para o ambiente".

Detalha, que "o que nós fazemos é que nós recuperamos a frigideira. Depois de estar limpa de tudo, colocamos uma nova coragem, e o impacto ambiental disso é aproximadamente 1,5 kg de dióxido de carbono. Fazer uma nova frigideira do início traduz-se aproximadamente em 30 kg. Há uma grande diferença entre a reparação e a não reparação. Também calculámos os custos do cliente nos enviar as frigideiras e nós devolvermos outra, claro".

Atualmente o mercado principal é o sueco, com cerca de 15 mil clientes a maioria profissionais da cozinha. "Porque fazemos isto para a União de Serviços de Comidas Profissionais há muito tempo." Mas agora querem alargar a startup aos clientes privados, admite que tem sido difícil por ficar caro a curto prazo. Dependendo do tamanho, uma frigideira custa entre 120 e 150 euros. Contudo, cada reparação ficará mais barata, "primeiro pagam exclusividade, mas depois é preço IKEA".

A Onepan além do conceito de frigideira vitalícia traz também à Websummit o conceito de aluguer de frigideira, "que ficará por cerca de sete euros".

Promoções, cartões e aplicações

A romena Promoscore chega à Websummit com o objetivo de mostrar que é possível poupar-se cerca de 1000 euros anualmente na compra de mercearias.

Kateryna Shelkova explica ao SAPO24 que esta app, já disponível na Playstore e na Appstore, "recolhe todos os dados das promoções dos vendedores e dos supermercados - offline e online -, depois analisa-os e oferece aos clientes as lojas mais baratas nas imediações". "Na app pode inserir quais os produtos favoritos e recebe notificações sempre que estiverem em promoção".

Acrescenta que é ainda possível fazer a lista de compras na app e, assim, mais facilmente indicar onde o cliente se deve dirigir para poupar de acordo com as necessidades.

Kateryna Shelkova assegura que não só estão a poupar dinheiro aos mil utilizadores, como também tempo. Utilizadores esses que conquistou no primeiro mês de vida da aplicação e que, para já, estão só na Roménia e na Polónia, mas que espera poder escalar para toda a Europa muito em breve