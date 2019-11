Quase não deu tempo para um “aquecimento”. “Opinião e liberdade de expressão: Desafios à igualdade de género” foi o tema do primeiro painel do encontro organizado pela Quebrar o Silêncio. A conversa ganhou ritmo rapidamente.

Depois de uma hora a ouvir os oradores — Helena Ferro de Gouveia, jornalista e atualmente consultora na agência alemã Deutsche Welle Akademie; os ativistas Diogo Faro e Ana Esteves; e Júlia Garraio, investigadora do Centro de Estudos Sociais —, foi durante a discussão que se percebeu a ânsia da audiência em participar.

As perguntas e respostas sucederam-se durante mais uma hora. A agitação nas cadeiras, essa, foi mais forte nos momentos dos risos — quer por humor, quer por desconforto.

Estas são algumas das frases que ajudam a explicar porque é que a abertura do encontro foi da ligeireza do humor ao peso da desinformação.

“Dá-vos gozo fazer piadas com cheiro a bolor?”

Disse piadas, passou um vídeo, falou a sério sobre liberdade de expressão e suscitou várias perguntas do público. Diogo Faro foi ao ISCTE falar sobre “humor e ativismo” e sobre o papel que a comédia pode ter na promoção da igualdade de género. Mais: sobre a forma como o humor pode desmontar as práticas e os discursos que o humorista considera que perpetuam o machismo.

“Primeiro somos comediantes e temos de fazer rir, mas se conseguirmos acrescentar uma camada a isso, acho que nos valoriza enquanto artistas”, sugeriu a dado momento. “Se contribuirmos para que o público comece a achar mais graça a gozar-se com machistas e a achar menos graça a gozar-se com o papel supostamente inferior da mulher…”, continuou, considerando que fazer piadas machistas ainda “vende” mais. No final, Diogo Faro viria a rematar: “Para ser bom artista é preciso coragem e às vezes isso pode significar ganhar menos dinheiro”.

Antes disso, do público veio uma pergunta: “Que obrigação sentes em intervir nos casos mediáticos?”, lançou Ângelo Fernandes, organizador do encontro, referindo-se a situações como o tweet que Diogo Faro publicou a criticar o mais recente vídeo do rapper Valete, onde um homem aponta uma arma à namorada quando a vê com outro homem na cama. Diogo Faro explicou que, enquanto comediante, não sente nenhuma obrigação de atuar, mas o “artista tem sempre alguma responsabilidade”. A habitual frase “era só uma piada, não penso realmente assim” não o convence. “Eu não consigo desligar-me dos valores em que acredito. Não me faz sentido estar a fazer piadas que dizem o contrário do que penso só pela piada”, reforçou.

Apesar disso, Faro admite que cada um é livre de fazer as piadas que quiser. “Mas dá-vos gozo fazer piadas com um século, com cheiro a bolor?”, é a pergunta que o humorista diz levar para as discussões que lança juntos dos pares. “Se quiserem continuar a fazer piadas a dizer que ser gay é ser anormal, ser transgénero é uma aberração, e ser mulher é ser inferior”, podem fazê-lo, até porque “é perigoso proibir piadas”, mas importa ter noção de que esse humor “perpetua estereótipos, e os estereótipos perpetuam violência”, defende.

Quando questionado sobre se sente risco profissional por muitas vezes fazer humor com cariz ativista, Faro foi claro a posicionar-se: “Não sei se deixo de ser contratado. Mas seria um bocado estúpido uma marca ou uma empresa deixar de me convidar porque eu gozo com os racistas. Eu estou acho que do lado certo dos valores humanos”.

“Isto extravasou a comédia. Fomos beber uma cerveja na mesma, mas …”

Antes de começar a falar sobre liberdade de expressão, humor e ativismo, Diogo Faro tinha contado uma história. O caso de uma Instastory [tipo de publicação no Instagram] que lançou há uns meses e que acabou por virar um movimento social. Tudo depois de uma conversa regada a cerveja, como é apanágio do comediante - assumido pelo próprio.

No início do ano, Diogo Faro desafiou as suas seguidoras naquela rede social a enviarem um vídeo em que dissessem “eu”, caso já tivessem sido vítimas de algum tipo de agressão de cariz sexual - do assédio pelo piropo à violação. A ideia era usar as imagens num vídeo irónico que o humorista estava a fazer sobre o machismo.

“Pensei que ia receber 30 ou 40 mensagens e recebi perto de três mil”, contou, recordando a surpresa que a situação lhe causou. Mais forte ainda foi o impacto do conteúdo de muitas das partilhas que recebeu: emails a revelar casos de violação e de violência doméstica, e até mensagens de amigas próximas a contar que “tinham passado por situações graves”. “Foi um choque”, insistiu.