As forças russas destruíram um museu no centro da cidade ucraniana de Kupyansk, um ataque que o Presidente Volodymyr Zelensky já classificou de "bárbaro" e do qual resultaram um morto e pelo menos 10 feridos.

"Kupyansk, centro da cidade, museu de história municipal. O Estado terrorista está a fazer todos os possíveis para nos destruir totalmente. A nossa história, a nossa cultura, a nossa gente. Mata os ucranianos com métodos absolutamente bárbaros", escreveu Zelensky na sua conta no Telegram, citado pela EFE. O Presidente ucraniano adianta ter sido informado que deste ataque resultou a morte de um funcionário do museu e 10 feridos, alertando, porém, que "ainda há pessoas sob os escombros" e prometendo não deixar o ataque sem resposta. "Os culpados por estes crimes de guerra serão levados à justiça", disse, referindo que a justiça "não terá piedade" quando os julgar. Segundo a administração militar da província de Kharkiv, o ataque foi realizado com um míssil terra-ar de origem soviética 'S-300'. Situada a cerca de 100 quilómetros de Kharkiv, a cidade de Kupyansk tinha mais de 25 mil habitantes antes da guerra, tendo sido tomada pelas forças russas logos nos primeiros dias da invasão. Os ucranianos recuperaram a cidade em setembro após uma contraofensiva relâmpago, mas as forças russas voltaram ao ataque nesta zona o que aumentou os receios junto da população e levou mesmo Kiev a ordenar, em março, aos mais vulneráveis para saírem da cidade.