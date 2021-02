"A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana", escreveu o FC Porto nas suas redes sociais.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto apresentou as condolências na rede social Twitter.

“É com sentimento de profundo pesar que tomo conhecimento do falecimento do Alfredo Quintana, um símbolo da nossa seleção nacional de andebol. À sua família, ao FC Porto e à Federação de Andebol de Portugal (FAP), aos seus amigos e admiradores, envio as minhas condolências por esta perda irreparável”, escreveu João Paulo Rebelo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerada que o desporto fica mais pobre. Marcelo Rebelo de Sousa recordou que Quintana "nasceu em Cuba, mas naturalizou-se português e granjeou um invulgar respeito e admiração entre os seus pares”.

“Representava o FC Porto e a seleção portuguesa. O andebol e o desporto português ficam mais pobres com esta partida precoce que a todos consterna. O Presidente da República apresenta à família enlutada, ao FC Porto e à Federação de Andebol de Portugal as mais sentidas condolências”, concluiu o Presidente da República.

"Nascido em Havana, Cuba, Alfredo Quintana era já um valor seguro do desporto português, na modalidade de andebol", refere Ferro Rodrigues na sua nota de pesar.

O presidente da Assembleia da República refere depois que Alfredo Quintana chegou a Portugal em 2010 "para integrar, como guarda-redes, o plantel do Futebol Clube do Porto, clube que ainda representava e pelo qual conquistou seis campeonatos, uma Taça de Portugal e três Supertaças".

"Após cumprir o processo de naturalização, Alfredo Quintana foi chamado à seleção nacional, tendo sido um dos grandes destaques no Europeu de 2020 e no Mundial de 2021, em que Portugal alcançou as suas duas melhores prestações de sempre: Respetivamente, a sexta e a décima posição. Afável, de sorriso fácil, o desaparecimento prematuro de Alfredo Quintana chocou o mundo desportivo e a comunidade em geral", afirma Ferro Rodrigues.

Na mesma mensagem, Ferro Rodrigues, em seu nome e em nome da Assembleia da República, manifesta "o mais sentido pesar à família e amigos de Alfredo Quintana, bem como ao Futebol Clube do Porto e à Federação de Andebol de Portugal".