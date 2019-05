De Santiago de Alcântara, em Espanha, a Oeiras, 15 etapas de paragem obrigatória, percorrendo 53 localidades ribeirinhas, ao longo de quase 300 quilómetros pelo rio Tejo, com início marcado para este sábado, 25, e final quase um mês depois, a 23 de junho.

Transportando a imagem de Nossa Senhora dos Aveiros e do Tejo numa embarcação tradicional (bateira e o picoto), a VII edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, que é também o I Cruzeiro Ibérico, é uma peregrinação fluvial às comunidades ribeirinhas e às aldeias Avieiras, nas margens do Tejo, e pisa, este ano, pela primeira vez, território espanhol, ligando a localidade fronteiriça espanhola até ao estuário do rio que desagua no oceano atlântico.

A viagem, cruzeiro religioso e cultural, que decorre “sempre aos fins de semana e aos feriados” procura unir as populações ribeirinhas, promover a componente cultural e económica e arrasta igualmente uma “proto religiosidade”, explicou ao SAPO24, João Serrano, da Confraria Ibérica do Tejo, entidade organizadora.

“Tem o mérito de cativar as pessoas e mostrar que o Tejo não é um ser abstrato, é sim um ser vivo natural, fonte de vida, que hoje está numa situação grave, sendo o rio mais ameaçado na Europa”, alerta.

“Procuramos acordar a consciência cívica para o nosso rio. São as paróquias e os padres que nas homílias falam disso”, refere. Dá como exemplo uma homilia do pároco de Vila Velha de Rodão (localidade ribeirinha e paragem obrigatória) que “numa oração da Boa Viagem fala de um Tejo de outrora em se via peixe e que disse há dois anos, as palavras podem não ser exatamente estas, mas o sentido é esse: Deus vos guie até Oeiras nesse Tejo que hoje está moribundo”, recorda.

“As embarcações, com sete metros, típicas dos pescadores avieiros, semelhantes às da ria de Aveiro, ílhavo e Vieira de Leiria” partem este sábado, 25, numa primeira etapa que liga Rosmaninhal e Santiago de Alcântara, localidades fronteiriças do lado espanhol, a Vila Velha de Ródão, a primeira localidade importante que o rio encontra em Portugal.