Uma pessoa ficou ferida com gravidade, apresentando queimaduras de terceiro grau, na sequência de um incêndio que deflagrou numa enfermaria na Casa de Saúde de Santa Catarina, no Porto, revelou à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com os Bombeiros Sapadores do Porto, o fogo começou pelas 13:18 numa enfermaria daquela unidade dedicada à saúde mental e situada na rua de Santa Catarina, junto à praça do Marquês, no centro da cidade.

O incêndio provocou “uma vítima grave, com queimaduras de terceiro grau”, acrescentou a mesma fonte, que não soube acrescentar mais detalhes sobre o acidente.

Os bombeiros encerraram a ocorrência pelas 15:13.