Começou esta terça-feira a fuga à 'Hollywood' entre o Tribunal da Relação em Lisboa (TRL) e Estômbar, em Lagoa, no distrito de Faro.

Tudo começou quando um recluso argelino fugiu, esta terça-feira, de uma carrinha da Polícia de Segurança Pública (PSP) junto ao Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) depois de se soltar das algemas.

Segundo fonte da PSP, contactada na altura, tratava-se de um cidadão argelino, de 36 anos, que foi detido no domingo na zona das partidas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs por fogo posto.

A mesma fonte explicou que quando se abriram as portas da carrinha da PSP na qual estava a ser transportado para o tribunal, o recluso conseguiu escapar e ter-se-á livrado das algemas, fugindo pelas ruas da Baixa de Lisboa.

Entretanto, os factos foram começando a ser apurados enquanto a PSP montava uma operação para recuperar o recluso em contacto com várias autoridades do país.

Num comunicado divulgado na tarde de terça-feira a PSP já adiantava que, cerca das 10h20, o detido, que se encontrava à guarda daquela polícia, “evadiu-se à chegada ao TRL de Lisboa, onde iria ser presente à autoridade Judiciária”.

O detido, adianta a PSP, “foi de imediato perseguido pelos polícias que se encontravam no local, tendo sido visto pela última vez na Rua Vítor Cordon”.

“Foi, de imediato, efetuada difusão por todas as Subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) via rádio, pelo Centro de Comando e Controlo Operacional, onde ocorreu a fuga do detido, estando, até ao momento, vários meios de diversas valências da PSP empenhados em localizar o homem fugido”, lê-se na nota.

Nesta altura a PSP também abriu um inquérito interno para apurar as circunstâncias da fuga.

Denunciado pelas algemas

Entretanto, esta manhã, cerca das 9h40, em Estômbar, Lagoa, distrito de Faro, acabou por ser detido o suspeito evadido do Tribunal da Relação de Lisboa, confirmou a GNR em comunicado enviado ao SAPO24.

A detenção foi feita na sequência de uma denúncia de avistamento por parte de uma cidadã, tendo sido depois acionados os militares da Guarda para Estômbar, onde foi possível avistar um homem na via pública, cujas características coincidiam com as difundidas pela PSP aquando da sua fuga.

Depois de abordarem o suspeito, os militares revistaram o mesmo e verificaram que tinha na sua posse as algemas com as quais tinha fugido em Lisboa.

O suspeito foi detido e transportado para as instalações do Posto Territorial de Lagoa, onde, em articulação com a PSP, se confirmou a sua identificação, refere ainda a GNR.

A autoridade confirma que o Ministério da Administração Interna (MAI) já foi informado e que o detido será presente pela GNR ao Tribunal da Relação de Lisboa.