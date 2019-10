“É calúnia, é mentira. Não estou no ativo”, disse Umaro Sissoco Embaló, que é general e candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, líder da oposição) para as presidenciais na Guiné-Bissau, marcadas para 24 de novembro.

Nas declarações à Lusa por telefone, Umaro Sissoco Embaló, antigo primeiro-ministro guineense, afirmou que não sabe quem é a pessoa que está a falar na gravação divulgada e que a denúncia é “uma forma de fazer perder a notícia sobre a droga”.

“Mas temos de ir até ao fim” na questão do tráfico de droga, salientou.

No início de setembro, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau apreendeu quase duas toneladas de cocaína. A oposição política do país tem acusado o Governo de alegado envolvimento no tráfico de droga.

Umaro Sissoco Embaló, que não se encontra na Guiné-Bissau há cerca de um mês, salientou também que os golpes de Estado se fazem a presidentes.