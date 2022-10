Na sequência da reforma administrativa de 2013, a União de Freguesias de Bougado juntou as freguesias de Santiago e São Martinho.

A separação das freguesias de Santiago e São Martinho de Bougado naquele município do distrito do Porto gerou uma vaga de fundo que permitiu ao movimento pela desagregação reunir duas mil assinaturas quando necessitava apenas de pouco mais de 600, mas o desfecho da assembleia surpreendeu “tudo e todos”, acrescentou o membro do movimento.

“Estranhamente, a presidente da assembleia de freguesia, Isabel Loureiro, anunciou a votação por voto secreto e, pese embora o primeiro subscritor da moção do movimento ser o vice-presidente da câmara eleito pela coligação ‘Unidos pela Trofa’ [PSD/CDS-PP], António Azevedo, a votação decidiu a continuação da união de freguesias”, explicou.

A assembleia de Freguesia desta União é composta por nove eleitos da coligação PSD e CDS-PP e quatro eleitos do PS, explicando o membro do movimento, a propósito, que “havia a garantia dos socialistas de votarem a favor da desagregação”.

Na sequência da votação verificada, acrescentou Manuel Rodrigues, o presidente da concelhia do PSD da Trofa manifestou a intenção de “impugnar o ato”, bem como de “apresentar a sua demissão do cargo que ocupa no partido”.

Quanto à posição do movimento, Manuel Rodrigues esclareceu que o desfecho da assembleia “será debatido em reunião” e depois “será tomada uma posição”.

O concelho da Trofa era formado por oito freguesias. Fruto das agregações então verificadas, criaram-se as uniões de freguesias de Bougado, que abrange Santiago e São Martinho, Alvarelhos e Guidões, cujo processo de desagregação está a decorrer, e do Coronado, que reúne São Romão e São Mamede, e que irá manter-se. Covelas e Muro mantiveram-se individualmente como freguesias.

A reforma administrativa de 2013, feita pelo Governo PSD/CDS-PP e negociada com a ‘troika’, eliminou mais de mil freguesias, estabelecendo o atual mapa com 3.092 destas autarquias.