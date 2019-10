O atual chefe de Estado boliviano, Evo Morales, que tenta assegurar um quarto mandato, está prestes a vencer a primeira volta das eleições presidenciais, de acordo com o tribunal eleitoral.

O tribunal eleitoral retomou na segunda-feira à noite a contagem de votos, abandonada desde domingo à noite, numa reviravolta inexplicável.

Após o final da votação no domingo, a divulgação dos resultados parciais no ‘site’ do tribunal eleitoral foi inexplicavelmente interrompida.

As autoridades eleitorais explicaram que tinham abandonado a contagem computadorizada, levantando receios de fraude por parte da oposição e da comunidade internacional.

Dois sistemas de contagem coexistem na Bolívia. Por um lado, o “TREP”, para a transmissão dos resultados preliminares das eleições, através dos quais as atas são fotografadas e enviadas ao tribunal eleitoral através de uma aplicação que permite a publicação de resultados parciais a partir da noite da votação.

Por outro lado, a “contagem oficial”: as atas são remetidas pelas assembleias de voto aos tribunais eleitorais da jurisdição que procedem ao escrutínio final.

A UE é uma região parceira da Bolívia, que tem vindo a apoiar o país no seu desenvolvimento económico e social, bem como no reforço do Estado de direito.