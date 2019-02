Tusk fez estas declarações depois de falar com May cerca de meia hora durante a reunião bilateral, à margem da cimeira entre a União Europeia (UE) e a Liga Árabe, na qual a responsável britânica lhe transmitiu a intenção de voltar a submeter a votação, no parlamento, um acordo para o "brexit" antes de 12 de março.

De acordo com fontes europeias citadas pela agência noticiosa EFE, a conversa centrou-se precisamente em "assuntos logísticos e de calendário", pois está a terminar o tempo para conseguir um ‘brexit’ com acordo antes de 29 de março, a data limite prevista.

"Não vamos discutir de novo até que apresente um texto que tenha o apoio do parlamento britânico", acrescentou à Efe uma outra fonte diplomática.

O primeiro acordo entre Bruxelas e Londres que May apresentou no parlamento de Londres não conquistou o seu apoio, pelo que os europeus não querem voltar a perder tempo com negociações.