Cerca de 1,5 milhão de crianças precisam de ajuda humanitária neste país, que é palco há anos de combates entre grupos armados, 300 mil a mais do que em 2016, segundo a UNICEF.

“Esta crise está a ocorrer num dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo, e um dos mais perigosos para os trabalhadores humanitários”, segundo a representante da UNICEF na República Centro-Africana (RCA), Christine Muhigana.

“A situação das crianças é desesperante”, alertou.

A RCA, de 4,5 milhões de habitantes, está classificado como um dos países mais pobres do mundo, marcado pela violência e caos a partir de 2013, após o derrube do Presidente François Bozizé pela rebelião Séléka, composta principalmente por muçulmanos do norte do país.

Em resposta, as milícias anti-bahá’ís, compostas por africanos centrais, na sua maioria cristãos e animistas, lideraram uma contraofensiva.

Uma em cada quatro crianças é deslocada ou refugiada e, apesar do agravamento da crise, o financiamento e a atenção da comunidade internacional são extremamente baixos, lamentou a UNICEF, que trabalha num terreno perigoso.

O número de ataques a trabalhadores humanitários mais do que quadruplicou de 67 incidentes em 2017 para 294 nos primeiros oito meses e meio de 2018.