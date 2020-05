Com a designação "POSEIDON", o projeto está a ser desenvolvido por André Miranda, Bernardo Teixeira, Pedro Ferreira e Pedro Vicente, alunos do mestrado de Biotecnologia da UBI, sob a mentoria de Fani Sousa, docente e investigadora da Faculdade de Ciências da Saúde, explica a UBI em comunicado enviado à agência Lusa.

A proposta apresenta com inovação "a criação de um processo biotecnológico que recorre à utilização de um microrganismo capaz de degradar estes microplásticos através do seu metabolismo", segundo refere Pedro Ferreira, um dos autores da proposta, que é citado na informação.

Pedro Vicente, outro dos autores, refere que, "apesar das diversas campanhas para a sensibilização e propostas de redução da utilização de plásticos, nenhuma visa a eliminação sustentável de microplásticos do ambiente, aparecendo a POSEIDON como forma a superá-lo".

A problemática associada à utilização de plásticos tem sido amplamente discutida, "não só pelo que estes representam em termos de impacto ambiental, mas também pela sua crescente correlação com diferentes patologias", justifica André Miranda.

Bernardo Teixeira salienta que os microplásticos "podem advir do consumo de água ou outros produtos alimentares contaminados por micropartículas de origem plástica".

Este projeto surgiu no âmbito da elaboração de um projeto na Unidade Curricular de Biotecnologia e Inovação, do Mestrado em Biotecnologia e conta com o apoio do Centro de Investigação de Ciências da Saúde da UBI e da Câmara da Covilhã, tendo já sido uma das ideias vencedoras do Concurso 2019 PROMOVE - Regiões Fronteiriças, organizado pela Fundação la Caixa/BPI.

Além disso, o "POISEDON" também foi selecionado para os finalistas do concurso Ocean's Calling, uma competição integrada no projeto europeu OceanWise e promovido pela Sociedade Ponto Verde.