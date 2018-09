No arranque do novo ano letivo, "20% dos estudantes da Universidade de Coimbra são de origem internacional", frisou João Gabriel Silva, citado numa nota de imprensa da Universidade de Coimbra enviada à agência Lusa.

Segundo o responsável, a Universidade de Coimbra "é a única universidade portuguesa que atingiu esse patamar, o que ocorreu este ano pela primeira vez".

Questionada pela agência Lusa, a Universidade de Coimbra escusou-se a divulgar os números totais de estudantes internacionais a frequentar, neste momento, a instituição.

De acordo com a nota de imprensa, com o arranque do novo ano letivo, a Universidade de Coimbra acolhe mais 1.400 estudantes internacionais, entre alunos em programas de mobilidade e aqueles que se candidataram ao abrigo do concurso especial de acesso (para um curso completo de licenciatura e mestrado integrado).