De acordo com o diretor do departamento, o edifício tem problemas de acessibilidade (há apenas uma escada de acesso ao primeiro piso), de segurança contra incêndios e de conforto.

A intervenção prevê uma melhoria dos acessos, com a criação de quatro entradas, ao invés de uma que hoje existe, eliminação dos anexos e acrescentos criados aquando do funcionamento do hospital no Colégio das Artes, estando ainda preconizado explorar "as potencialidades com a envolvente urbana", tornando-o "visível e visitável", referiu.

A intervenção pressupõe também um aumento de área utilizada, indo ao encontro da perspetiva de crescimento do departamento, que tem "muito adiantada a possibilidade de criar um curso de design e produto", avançou.

Na mesma conferência de imprensa, o vice-reitor Alfredo Dias referiu que a estimativa dos 10 milhões de euros inclui as obras estruturais nas fachadas e no telhado, mas também as obras interiores, escusando-se a avançar com uma data para a conclusão de toda a intervenção.

Segundo o responsável, os projetos para a recuperação das galerias internas e auditório estão "bastante avançados" e já foram lançados os procedimentos "para os projetos das fachadas e do telhado".