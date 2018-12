Sob o lema “Cidade do Porto: uma cidade solidária?” e no âmbito do Dia Internacional do Voluntariado, que hoje se assinala, a universidade entregou o prémio “Voluntário da U.Porto 2017/18” a sete membros das cerca de 20 associações comunitárias que apoia e que se destacaram, segundo os representantes dos projetos, pela versatilidade, regularidade, responsabilidade e acompanhamento.

Na luta pela promoção da tolerância e igualdade da VO.U - Associação de Voluntariado Universitário, projeto que abrange, desde 2008, programas de assistência a idosos, crianças e animais, Inês de Castro foi a voluntária distinguida entre os cerca de 4.500 membros que constituem a associação.

No âmbito do incentivo para a sensibilização das carências de jovens com necessidades educativas especiais, o galardão foi entregue a José Tiago Sousa, fundador da instituição Solidarity Soul.

A Associação Cura+, fundada em 2015 por duas estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto para promover a educação para a saúde, viu a distinção de voluntária do ano ser entregue a Sónia Guerra, uma das 80 associadas que atualmente constituem esta entidade.