O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e Conselho Coordenador dos Institutos Superiores politécnicos (CCISP) vão ser ouvidos na quinta-feira no parlamento sobre as progressões das carreiras dos docentes do ensino superior, foi hoje aprovado.

A Comissão de Educação e Ciência aprovou hoje por unanimidade o requerimento do grupo parlamentar do PSD para audição do CRUP e do CCISP relativamente às progressões dos docentes do Ensino Superior, disse à Lusa fonte parlamentar.

A mesma fonte adiantou que os responsáveis do CRUP e do CCISP vão ser ouvidos na quinta-feira, depois da audição do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na Comissão de Educação e Ciência.

Manuel Heitor é também ouvido no parlamento sobre as progressões dos docentes do ensino superior a pedido do PCP.

Em causa está o descongelamento das carreiras dos professores do ensino superior, como está previsto no Orçamento do Estado para 2018.