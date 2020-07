Na sexta-feira, representantes dos reitores das universidades vão ser ouvidos pelos deputados da comissão parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, a quem vão garantir que estão preparados para o reinício do ensino presencial em setembro.

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), Fontainha Fernandes, vai, no entanto, alertar que é preciso mais dinheiro para garantir o regresso de todos e em segurança.

Em comunicado enviado hoje para a Lusa, o CRUP volta a alertar que será preciso reforçar as verbas da ação social, uma vez que houve um aumento de famílias que perderam rendimentos durante a pandemia, entre as quais se encontram muitos estudantes do ensino superior.

Além disso, as escolas precisam de melhorar os espaços, que terão de estar "livres de covid-19", assim como precisam de adquirir mais meios informáticos e digitais, acrescenta o CRUP.