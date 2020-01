Segundo Carlos Fernandes, esta primeira fase será dedicada à avaliação da viabilidade destes projetos, mas o objetivo é que as residências possam abrir portas até ao início de 2023.

O protocolo de desenvolvimento de condomínios universitários na envolvente de estações ferroviárias na Área Metropolitana de Lisboa foi assinado hoje na estação de Santa Apolónia, numa cerimónia que juntou a Infraestruturas de Portugal, o ISCTE e a Universidade Nova de Lisboa.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, saudou a iniciativa, lembrando que o protocolo permite responder a dois grandes desafios do Governo e do ministério que tutela: a mobilidade e o acesso à habitação.

“Temos um grande problema de acesso à habitação e, em particular, da parte dos nossos estudantes, em aceder a residências acessíveis”, afirmou, acrescentando que é importante garantir que a situação financeira dos estudantes não seja impeditiva da sua entrada no ensino superior.

Esta questão foi também destacada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, que sublinhou a necessidade de democratizar o ensino superior, relembrando que o aumento do número de alunos no ensino superior, incluindo estudantes internacionais, é um objetivo do Governo que depende das condições de alojamento.

Além das vantagens para os estudantes e para as universidades, Pedro Nuno Santos reconheceu que esta parceria vem dar um destino ao património do Estado, considerando essencial que o Governo saiba usar os seus recursos, incluindo o património público, para “dar resposta a necessidades tão emergentes como o acesso à habitação”.

O protocolo de desenvolvimento de condomínios universitários insere-se no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, apresentado pelo Governo em 2018, que visa reforçar o alojamento para estudantes universitários, aproveitando edifícios do Estado desocupados para a criação de residências.