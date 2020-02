A pergunta paira no ar, numa Washington nervosa e dividida.

Os livros de história vão registar que a maioria do Senado dominado pelos republicanos absolveu o presidente das duas acusações apresentadas contra ele: abuso de poder e obstrução ao Congresso.

Para Trump, o veredicto apoia a sua alegação de que não fez nada de errado, ao pressionar a Ucrânia a investigar o seu rival eleitoral democrata Joe Biden. Vários republicanos reconheceram que o comportamento de Trump foi incorreto, mas não viram nele justificação suficiente para impor um impeachment.

Apenas um dos senadores republicanos, Mitt Romney, rompeu fileiras para condenar a atitude do seu correligionário e votou contra no julgamento político.

Com o encerramento do processo de destituição, os críticos de Trump dizem que é provável que, agora, o presidente abuse do poder do seu cargo, sem temor.

"Não vai mudar", disse Adam Schiff, o congressista democrata que dirigiu o processo. "Um homem sem caráter, ou bússola ética, nunca vai encontrar o seu caminho", criticou.

Estrategista republicano que se opõe a Trump, Rick Wilson publicou ontem, numa coluna no jornal "Daily Beast", que imaginou um Trump "enlouquecido e sem freios", a sonhar que "a vingança se aproxima".

Regras quebradas

Desde a sua surpreendente ascensão ao poder em 2016, Trump procurou atuar nas brechas jurídicas e violar normas — ou, segundo os críticos, as leis.

Trump é oriundo de um contexto empresarial, no qual está acostumado a obter o que quer. Como personalidade de um reality show ("O aprendiz"), interpretou a personagem de um chefe omnipotente que demitia funcionários com o movimento de um dedo.

Sem experiência política, o magnata menosprezou claramente as tradições, os intermináveis protocolos e regras, assim como as inúmeras camadas de segurança que cercam e caracterizam a Presidência.

Nos primeiros dias de gestão — informou o jornalista Bob Woodward —, os seus ajudantes tinham de retirar documentos-chave do escritório de Trump antes que ele pudesse assiná-los. Entre estes papéis estava uma carta que colocava fim, abruptamente, a um acordo comercial com a Coreia do Sul.