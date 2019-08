Em comunicado enviado à agência Lusa, a SRCOM revela que existe uma "preocupante falta de obstetras na zona Centro do país, claramente insuficientes para dar resposta adequada às necessidades dos cidadãos".

Entre as 21:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira, e durante todo o dia 31, a urgência da Maternidade Bissaya Barreto vai estar encerrada, obrigando os cidadãos a recorrerem à Maternidade Dr. Daniel de Matos, diz a Ordem.

Além da falta de recursos humanos, a SRCOM denuncia também a incorreta dotação de obstetras das duas maternidades de Coimbra.

"As respetivas unidades estão a funcionar muitas vezes no limite, bastando haver uma baixa de um médico para colocar em causa todo o funcionamento do serviço", refere o comunicado.

Citado na nota, o presidente da SRCOM, Carlos Cortes, considera que "as graves carências de obstetras são inaceitáveis", porque ano após ano existe uma "total desconsideração na atribuição de vagas para obstetrícia com consequências inevitáveis no bom funcionamento dos serviços".